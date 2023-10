Auch am 14. und 15. Oktober ist in Nordwestmecklenburg jede Menge los. So wird es am Samstag, 14. Oktober, einen Herbstmarkt in Thandorf geben. Hunderte Gäste werden dazu erwartet. „Es werden mindestens sieben Hobbykünstler vor Ort sein“, kündigt Organisatorin Marita Ahrndt an. Nach ihren Angaben werden sie unter anderem Mosaik- und Perlenkunst, Trockengestecke und Lichtboxen mit Motiven anbieten. Darüber hinaus wird es Erbsensuppe, Grillwurst, ein Kuchenbüfett und Spielangebote für Kinder geben.

Der Thandorfer Herbstmarkt an der Alten Dorfstraße 24 beginnt am Samstag um 14 Uhr. Unterstützt wird diese Veranstaltung von Mitgliedern des Dorfvereins. Marita Ahrndt: „Ohne deren Hilfe würde es die Veranstaltung in dieser Form nicht geben. Sie findet übrigens auch bei Regen statt.“ Weitere Infos, auch zu einer möglichen Teilnahme am Herbstmarkt, gibt es unter der Mobilfunknummer 0176-803 233 40.

Auftakt der Wildwochen im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg

Wild wird es an diesem Wochenende auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg. Dort findet am 14. und 15. Oktober jeweils von 10.30 Uhr an der Auftakt der Wildwochen statt. Jagd und Landwirtschaft stehen dabei im Mittelpunkt. So werden Traditionen der Jagd vorgestellt und der Kreisbauernverband informiert über die Feld- und Stallwirtschaft. Darüber hinaus werden regionale Produkte wie Brot, Honig, Fisch, Käse, Gemüse sowie Wildfleischprodukte und vieles mehr angeboten. Für Kinder wird es eine Hüpfburg, ein Karussell und weitere Spielangebote geben.

Die Kreisverbände von Jägern und Bauern in Nordwestmecklenburg laden zusammen mit dem Kreisagrarmuseum erneut zu den Wildwochen im Oktober ein.

Feuerwehren wetteifern in Renzow um den Schildepokal

Erstmals seit der Corona-Pandemie wird es in Renzow wieder einen Wettkampf um den Schildepokal geben. Dabei gehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start und absolvieren einen fünf Kilometer langen Marsch. Dabei gilt es an mehreren Stationen Aufgaben zu meistern. Mit dabei werden unter anderem Feuerwehren aus Boddin, Drönnewitz, Gadebusch, Lützow und Schildetal sein. Start des Schildepokals ist am Samstag, 13 Uhr, auf dem Renzower Sportplatz. Von 20 Uhr an wird es zudem Tanz mit einem DJ und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr einen Frühschoppen mit Blasmusik geben. Die Feuerwehr Schildetal und der Feuerwehrverein Renzow hoffen auf zahlreiche Gäste.

Chor- und Orchesterkonzert in der Stadtkirche Gadebusch

Musikalisch wird es am Samstag, 14. Oktober, auch in Gadebusch. Dann lädt die evangelische Kirche zu einem musikalischen Höhepunkt des Jahres ein: dem Chor- und Orchesterkonzert. Beginn ist um 18 Uhr in der Stadtkirche. Zu Gehör sollen Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach kommen. Seit April hat die Gadebuscher Kantorei dafür geprobt.

„45 Sänger und Instrumentalisten werden an diesem Abend gemeinsam musizieren“, kündigt Kantorin Annette Burmeister an. Die Solopartien werden von Anna Baier und Katharina Scheliga (Sopran), Barbara Starke (Alt), Birgit Sader (Oboe) und Jan Baruschke (Violine) übernommen. Neben der Gadebuscher Kantorei wird auch die Sinfonietta Lübeck wieder in der evangelischen Kirche St. Jakob und St. Dionysius zu Gast sein.

Liedermacher Jörg Schermer ist zu Gast in Kirch Grambow

Ein weiteres Konzert findet am Samstag von 17 Uhr an in der Kirche von Kirch Grambow statt. Getreu dem Motto „Mein Lied soll wie ein Fenster sein“ erzählen die Songs des Liedermachers Jörg Schermer aus Kladrum von eigenen Erlebnissen und Befindlichkeiten, von Erfolgen und Niederlagen oder von der Liebe als Anker im Leben. Musikalisch begleitet wird Jörg Schermer von Anna Sabine Reder aus Kirch Grambow (Flöten, Gesang) und Manuel Schwab aus Goldberg (Akkordeon, Percussion).

Herbstfeuer in Dragun und Laternenumzug in Groß Molzahn

Ebenfalls um 17 Uhr starten am Samstag die Feuerwehr und der Förderverein Dragun zu einem gemütlichen Abend beim Herbstfeuer. Die Brandschützer freuen sich auf viele Gäste am Gerätehaus und bieten Waffeln, Gegrilltes und Getränke an. Bereits um 15 Uhr kann die Feuerwehr übrigens ein neues, gebrauchtes Löschfahrzeug (LF20) in Empfang nehmen.

Auch in Groß Molzahn ist die Feuerwehr am Samstag, 14. Oktober, aktiv und lädt zusammen mit der Gemeinde um 18 Uhr zu einem Laternenumzug ein. Start ist am Dorfgemeinschaftshaus. Von dort geht es mit dem Fanfarenzug Lüdersdorf zum Sportplatz, wo ein Herbstfeuer entfacht wird.

Pferdesportler sind in Gadebusch aktiv

Auch für Sportfans ist einiges los in der Region. So begann am Donnerstag, 12. Oktober, auf dem Zuchthof Makowei das 29. Gadebuscher Springturnier, das am Sonntagnachmittag enden wird. Höhepunkte der viertägigen Veranstaltung sind am Samstag von 18 Uhr an das sogenannte Mächtigkeitsspringen und der anschließende Reiterball sowie am Sonntag von 15 Uhr an das Springen um den Großen Preis der Stadt Gadebusch.

FC Hansa Rostock tritt im Landespokal bei den C-Junioren in Gadebusch an

Auf viele Zuschauer hoffen auch die C-Jugend-Fußballer der TSG Gadebusch. Sie empfangen am Sonntag, 15. Oktober, im Landespokal den FC Hansa Rostock. Anstoß im Friedlich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist um 9.30 Uhr. In der ersten Runde hatten die Gadebuscher mit 4:0 den SV Dassow 24 bezwungen.