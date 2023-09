Auch am 30. September und 1. Oktober ist in Nordwestmecklenburg jede Menge los. So veranstaltet der Kulturverein „Neues Leben“ in Bentin das traditionelle Erntefest. Start ist am Sonnabend vor dem Kulturhaus um 17 Uhr mit einem kleinen Umzug mit der Erntekrone durch das Dorf.

Gegen 18 Uhr findet dann ein kleiner Dreikampf im Baumstamm- und Gummistiefel-Weitwurf sowie im Hufeisenwerfen statt. Gegen 19 Uhr gibt es eine Siegerehrung für die drei bestgeschmückten Trecker und die drei Besten des Gesamtwettkampfs. Anschließend kann wieder geklönt und getanzt werden.

Arbeitseinsatz auf dem Schlossberg in Gadebusch

Gearbeitet statt getanzt wird am Sonnabend, 30. September, auf dem Gadebuscher Schlossberg. Von 9 bis 12 Uhr findet dort ein Arbeitseinsatz des Schlossfördervereins statt – und freiwillige Helfer können daran teilnehmen. Dieses Mal soll es im und am Schloss Reinigungsarbeiten geben. „Es wäre schön, wenn die freiwilligen Helfer Wischeimer und Putzlappen mitbringen könnten“, sagte die Vereinsvorsitzende Bringfriede Weidemann.

Brandschützer von morgen sind in Carlow 24 Stunden im Dienst

Mächtig ins Zeug legen sich am Wochenende auch junge Feuerwehrleute aus dem Amtsbereich Rehna bei einem 24-Stunden-Dienst. Der Aktionstag für insgesamt 80 Mitglieder von Kinder- und Jugendwehren beginnt am Sonnabend, 30. September, gegen 10 Uhr in Carlow.

Von da an werden sie mehrere Einsatzszenarien abarbeiten und Ausbildungen absolvieren. Höhepunkt des 24-Stunden-Dienstes dürfte eine spektakuläre Großübung am Sonntag werden. Der Zeitpunkt der Alarmierung ist streng geheim. Nur soviel ist sicher: Der Alarm dürfte in Carlow nicht zu überhören sein.

Tierheim Roggendorf holt das Sommerfest am 1. Oktober nach

Ein Sommerfest im Herbst? Auch das gibt es. Denn das Tierheim Roggendorf will das im August in Wasser gefallene Sommerfest am Sonntag, 1. Oktober, nachholen. Hunderte Besucher werden dazu erwartet. Sie können sich auf eine Tombola, Kinderschminken, Spiele, Essen und Trinken und Infostände freuen. Außerdem werden Führungen durch das Tierheim in Roggendorf angeboten.

Bei den Führungen erzählt das Team zudem viel Wissenswertes über das Tierheimjahr. „Es geht um Geschichten mit Happy End, aber auch um Geschichten, die nicht so gut ausgegangen sind“, kündigte Tierheim-Leiterin Meike Jaworski an. Dabei können sich Besucher auch die neuen Unterstände anschauen, die Handwerker errichtet haben.

Parkmöglichkeiten gibt es wie in den vergangenen Jahren auf der gegenüberliegenden Koppel. Das Tierheimfest findet am Sonntag, 1. Oktober, ab 11 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos.