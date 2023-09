Auch am zweiten September-Wochenende ist in Nordwestmecklenburg einiges los: Vom Kinderflohmarkt in Schlagsdorf über Autocross in Gadebusch bis zum Tag des offenen Denkmals in mehreren Orten. Eine Übersicht über Veranstaltungen am 9. und 10. September in der Region.

Erntefeste in Wedendorf, Carlow und Paetrow

Gleich drei Erntefeste sorgen am Wochenende für Heiterkeit auf dem Land. Das Erntefest in Wedendorf beginnt am 9. September um 11.30 Uhr am dortigen Sportplatz. Um 12 Uhr ist ein großer Festumzug geplant, mit dem die Erntekrone aus Benzin geholt wird. Das traditionelle Erntefest in Carlow mit Wagenumzug, Schaustellern und Tanz beginnt ebenfalls am 9. September, jedoch erst um 14 Uhr. Am 8. und 9. September soll das Erntefest in Paterow über die Bühne gehen. Am Freitagabend steigt ab 19.30 Uhr eine Party im Festzelt, am Samstag soll es ab 14.30 Uhr ein Programm für die ganze Familie geben – Kinderdiso und Tanz unter der Erntekrone inklusive.

Autocross in Gadebusch

Mehr als 80 Fahrzeuge werden am 9. September ab 9 Uhr zur ersten Autocross-Veranstaltung in Gadebusch erwartet. Bis 19 Uhr kämpfen die Fahrer auf der Fläche neben dem XXL Sonderposten in der Industriestraße in verschiedenen Klassen um den Sieg.

Flohmärkte in Rosenow und Schlagsdorf

Von 10 bis 16 Uhr lädt der Kultur- und Sportverein Rosenow am Sonnabend zur Flohmarktpremiere rund um das Vereinsheim ein. Kaffee, Kuchen und Bratwurst sowie eine Hüpfburg für die Kinder inklusive. Der beliebte Kinderflohmarkt in Schlagsdorf findet ebenfalls am Sonnabend, jedoch von 13 bis 16 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Markttag und Kunst in Rehna

Der Marktplatz in Rehna ist am Sonnabend, 9. September, wieder Treffpunkt, Einkaufsort und Bühne zugleich. Denn von 9 bis 14 Uhr bieten Händler und Kreative aus der Region ihre Produkte an. Um 14 Uhr bietet sich die Gelegenheit für einen Kunstspaziergang. Der Künstler Herbert W.H. Hundrich führt durch seine Ausstellung, die gerade im Kloster Rehna eröffnet wurde.

Tag des offenen Denkmals zwischen Groß Salitz und Groß Eichsen

Gleich mehrere betagte Bauten öffnen am Wochenende zum Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Talent Monument“ ihre Türen. Die feierliche Eröffnungsveranstaltung für Nordwestmecklenburg findet am 10. September um 10 Uhr im Gutshaus Groß Salitz statt.

Einblicke ins Gutshaus Ganzow sind zwischen 11 und 19 Uhr möglich, Führungen inklusive. In Groß Eichsen kann von 10 bis 17 Uhr die Johanniter-Kirche besichtigt werden. Im Kloster Rehna wird es um 12 und um 14 Uhr öffentliche, kostenfreie Führungen mit dem Bauforscher Ralf Gesatzky geben. Führungen durch das Schloss Gadebusch starten um 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr.

Und am 9. (11 bis 21 Uhr) und 10. September (9 bis 20 Uhr) wird das Team vom Rauchhaus Möllin Interessierten den historischen Gutshof zugänglich machen.

Bauernmarkt in Rögnitz

Zum traditionsreichen Bauernmarkt wird am 10. September von 10 bis 16 Uhr nach Rögnitz eingeladen. Das Angebot reicht von Selbstgemachtem über Kurioses, Nützliches, Fisch sowie Kuchen und Käse bis zu Live-Musik und dem Auftritt des Tur Tur Theaters. Ein Scherenschleifer ist ebenfalls vor Ort.