Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. FOTO: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 764 in Nordwestmecklenburg Von Michael Schmidt | 30.06.2022, 15:07 Uhr

In Nordwestmecklenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Die Corona-Lage sei aber händelbar und man müsse nicht in Unruhe verfallen, so Fachleute des Landkreises Nordwestmecklenburg.