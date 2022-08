Ob Gläser, Teller, Tassen oder Keller - bei Cordula Rilke in Neschow gibt es nahezu alles, was für eine Party benötigt wird. FOTO: Michael Schmidt up-down up-down „Tischlein deck dich“ in Neschow Cordula Rilke will Müllberge vermeiden und leiht Geschirr aus Von Michael Schmidt | 15.08.2022, 18:26 Uhr

Fast jeder kennt das Grimm‘sche Märchen „Tischlein deck dich“. In Neschow gibt es ein kostenloses Angebot, das ebenfalls so heißt und dazu beitragen soll, weniger Müll zu produzieren. Auch ein Spitzenkoch will es nutzen.