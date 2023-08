Mit Video Brandschützer bekämpfen Flächenbrände bei Roggendorf Von Holger Glaner | 26.08.2023, 17:00 Uhr 30 Brandschützer aus dem Amtsbereich Gadebusch waren am Sonnabend auf einem abgeernteten Weizenfeld zu Ausbildungszwecken im Einsatz. Foto: Holger Glaner up-down up-down

Mehrere Feldbrände hielten Feuerwehren der Region auch in diesem Sommer in Atem. Was am Sonnabend während einer Ausbildung geschah.