Die zartblauen Blüten des Leberblümchens öffnen sich bei Sonnenschein von März bis April. FOTO: Dirk Endrulat Kastanienhof Bülow Die Besonderheiten des Leberblümchens von Blütezeit bis Heilwirkung Von Dirk Endrulat | 01.04.2022, 13:41 Uhr

Das Leberblümchen ist eine beliebte Heilpflanze in der Gesundheitslehre, vor allem gegen Leberleiden, was ihr den Namen gab. In Japan werden Zuchtsorten der Waldstaude zu Preisen von 20.000 Euro gehandelt.