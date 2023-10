Pirat auf Abwegen: Bei seinem zweiten Besuch in Gadebusch innerhalb weniger Wochen interpretiert Benjamin Kernen den Heinrich-Heine-Klassiker „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Erst Ende November las der Schauspieler gemeinsam mit der Gadebuscher Autorin Manila Klafack vor 90 Besuchern in der Stadtbibliothek aus deren Debütroman „Die Sehnsucht nach dem Meer“.

Am 20. Oktober kehrt der Hauptdarsteller und Regisseur des Piraten-Action-Open-Air-Theaters Grevesmühlen mit dem Schauspiel „Deutschland. Ein Wintermärchen“ in die Münzstadt zurück. Beginn in der Station Burgsee ist um 19.30 Uhr, Kartenvorbestellungen sind unter der Rufnummer 03886-2116566 telefonisch möglich.

Die ewige Suche nach dem Sehnsuchtsort „Heimat“

Die Handlung: Ein Mann mit einem geheimnisvollen Koffer betritt einen kargen Raum und beginnt mit der Erzählung seiner Reise durch Deutschland. Während er erzählt, immer wieder unterbricht und mit dem Publikum scherzt, öffnet er den Koffer und entdeckt dabei neue Sichtweisen auf Deutschland und Heines Vision eines Europas, die bestehenden Nationalismus und althergebrachte Engstirnigkeit nicht nur benennt, sondern überwinden will.

Im September las Benjamin Kernen gemeinsam mit der Gadebuscher Autorin Manila Klafack vor 90 Besuchern in der Stadtbibliothek aus deren Debütroman „Die Sehnsucht nach dem Meer". Foto: Martina Torner

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, so die Ankündigung, sei ein moderner, medial aufbereiteter Abend über die ewige Suche nach dem Sehnsuchtsort „Heimat“, dem Vertrauten in der ständig wechselnden Fremde des Alltags und dem Ankommen bei sich selbst.