Seniorentag in der Feuerwehr Beirat wirbt für mehr gemeinsame Zeit älterer Bürger Von Maik Freitag | 26.04.2023, 15:56 Uhr

Der Gadebuscher Seniorenbeirat lädt am Mittwoch, dem 3. Mai, zu einem Seniorentag ein. In der Feuerwehr wollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass ältere Menschen häufiger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.