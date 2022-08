Laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV hat die längere Sperrung der L03 in Rüting keine Auswirkungen auf den Schulbusverkehr. FOTO: Michael Schmidt up-down up-down Zwischen Schwerin und Grevesmühlen Straße in Rüting bleibt länger gesperrt – Karte zeigt Umleitung Von Michael Schmidt | 17.08.2022, 13:54 Uhr

Kraftfahrer in Nordwestmecklenburg müssen durch die Bauarbeiten an der L03 weiterhin Umwege in Kauf nehmen. Zudem erwartet sie im Herbst eine weitere Baustelle: Die Straße zwischen Upahl und Rüting wird saniert.