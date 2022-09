Auch in Klugs Backstube in Gadebusch blieb das Licht gestern ausgeschaltet. Ihre Kunden bedienten Marion Kröplin und Felicitas Krakow (r.) dennoch wie gewohnt freundlich. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Hilferuf aus Nordwestmecklenburg Bäcker in Gadebusch und Schönberg knipsten das Licht aus Von Michael Schmidt | 08.09.2022, 14:43 Uhr

Ob an der Nordsee oder Ostsee, an der Radegast oder Elbe: Zahlreiche Bäckereien haben aus Protest gegen die hohen Energiekosten am Donnerstag das Licht ausgeknipst.