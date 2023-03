Bei einem Autokorso in Gadebusch wurde gegen die geplante Notunterkunft protestiert. Symbolfoto: Karsten Eggert/Imago/Archiv up-down up-down Gadebusch Autokorso gegen Notunterkunft für Flüchtlinge trifft auf Gegendemo Von Anni Hintz | 20.03.2023, 07:22 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Wochenende in Gadebusch gegen die Errichtung einer Notunterkunft für Flüchtlinge in Containerform protestiert. Am Sonntag gab es einen Korso mit etwa 150 Teilnehmern in mehr als 50 Autos, der durch die Kleinstadt rollte.