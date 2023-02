Die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch musste am Sonnabend zu einem Verkehrsunfall auf der Reinhardtsdorfer Kreuzung ausrücken. Foto: Feuerwehr Gadebusch up-down up-down Glatte Straßen in NWM Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Reinhardtsdorf verletzt Von Michael Schmidt | 25.02.2023, 11:08 Uhr

Kalt erwischt wurden Autofahrer am Sonnabend in Nordwestmecklenburg. Schnee hatte Straßen teilweise in gefährliche Rutschbahnen verwandelt.