Seit Montagabend bekämpfen Einsatzkräfte Brände im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Auch Feuerwehrleute aus Nordwestmecklenburg sind im Einsatz. Hier bekämpft der Erweiterte Löschzug des Landkreises Nordwestmecklenburg den Brand in der Viezer Heide bei Hagenow. Foto: Sebastian Otto up-down up-down Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow Auch Helfer aus Nordwestmecklenburg kämpfen gegen die Flammen an Von Michael Schmidt | 13.06.2023, 11:41 Uhr

Zwei Brände in munitionsbelasteten Gebieten halten Einsatzkräfte in Ludwigslust-Parchim weiter in Atem. Unterstützung erhalten sie nun auch von mehreren Ortsverbänden des Technischen Hilfswerkes und Feuerwehrleuten aus Nordwestmecklenburg.