Die Fertigungstechnik Nord ist eine der größten Arbeitgeberinnen in Gadebusch. Auch hier wird über die Einführung der 4-Tage-Woche nachgedacht. Im Bild: Geschäftsleiter Steffen Timm (r.) und Mitarbeiter Sten Hamann. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Neue Arbeitsmodelle Die 4-Tage-Woche ist auch für Firmen in NWM eine Option Von Michael Schmidt | 03.05.2023, 13:30 Uhr

Utopie oder Zukunftsmodell? Die 4-Tage-Woche sorgt auch in Nordwestmecklenburg für Diskussionen. So denken rund 200 Unternehmen über dieses Arbeitsmodell nach. Dazu zählt auch die Fertigungstechnik Nord in Gadebusch.