Schönberg : Zwischen Bischofsstuhl und Heimatbewegung

09. März 2019, 05:00 Uhr

Neues aus der Museumswelt: In Schönberg ist ein Ausstellungskatalog herausgegeben worden. Er trägt den Titel „Zwischen Bischofsstuhl und Heimatbewegung“ und enthält mehr als eine Auflistung dessen, was in der noch als neu zu bezeichnenden Dauerausstellung des Volkskundemuseums in Schönberg, Am Markt 1, in Mecklenburg zu sehen ist. Auf fast 100 Seiten präsentiert der Autor und Leiter des Museums Olaf Both eine kurz gefasste Geschichte des einstigen Fürstentums mit der Hauptstadt Schönberg. Das Büchlein ist im Volkskundemuseum in Schönberg, Am Markt 1 oder in der Buchhandlung Hempel zu beziehen. Es kostet fünf Euro.