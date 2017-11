Rehna : Zwei Friseurinnen wollen ins Buch der Rekorde

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Schmidt 1 von 1

von Michael Schmidt

erstellt am 09.Nov.2017 | 05:00 Uhr

In der Stadt Rehna könnten bald zwei Weltrekordhalterinnen ihrem Handwerk nachgehen. Denn die beiden Friseurinnen Anke Schäper und Katrin Luschnat wollen ins Guinness Buch der Rekorde. Dafür reisen sie in die Domstadt Köln und wollen mit 250 Friseuren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland 250 Models ein neues Aussehen mit blonden Haaren verleihen.

Gelingt dieser von Schwarzkopf Professional initiierter Weltrekordversuch, können sich die Friseure aus dem In- und Ausland als offizielle Weltrekordhalter feiern lassen. Sie erhalten zudem für ihre jeweiligen Salons eine Urkunde.

Koffer packen heißt es also für Anke Schäper und Katrin Luschnat von den Rehnaer Frisörstuben. Sie werden Ende nächster Woche von Schwerin aus mit der Deutschen Bahn nach Köln reisen und haben im Gepäck unter anderem Glätteisen, Kämme, Bürsten, Fön und Scheren dabei. „Ein wenig aufgeregt bin ich schon. Ich würde lügen, wenn ich Lampenfieber verneinen würde“, sagt Anke Schäper. Sie hat Anfang der 1980er-Jahre den Friseurberuf erlernt, ihre Kollegin Katrin Luschnat in den 1990er-Jahren.

Für den Weltrekordversuch wird sich eine der Kölner Messehallen in den bislang wohl größten Frisiersalon Deutschlands verwandeln. Darin haben die Friseure dann vier Stunden Zeit, den 250 Models ein neues blondes Aussehen zu verleihen. „Einen Glücksbringer bauchen wir nicht, wir haben ja uns“, meint Katrin Luschnat. Sie und ihre Kollegin aus den Rehnaer Frisörstuben freuen sich übrigens nicht nur auf den möglichen Titel als Weltrekordhalterin, sondern auch auf eine Rekord-Show in Köln, bei der sich alle 250 blonden Models auf dem Catwalk (Laufsteg) präsentieren. Darüber hinaus können sie Stars der Szene wie die Farbexpertin Lesley Jennison treffen, die in London den Promi-Salon „realhair“ betreibt. Auch Hollywoods Experte in Sachen Blond, Kim Vo, wird zu dem Spektakel erwartet.