Wismar : Zum Mauerfall Beethovens Neunte

Hunderte Mitwirkende lassen Aufführung zum Erlebnis werden

von Holger Glaner

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls bringt der Norddeutsche Rundfunk mit Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 am 11. November um 19.30 Uhr ein symbolträchtiges Werk in die St.-Georgen-Kirche zu Wismar.

Hunderte Mitwirkende lassen diese Aufführung zum Erlebnis werden – als Auftakt zum Beethoven-Jahr 2020. Der Schlusssatz der Neunten Sinfonie enthält eine Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“. Die Sinfonie gilt als ein Ideenkunstwerk par excellence, denn ausgedrückt werden nicht nur revolutionäre Kunstideale, sondern vor allem auch freiheitliche und brüderliche Werte. Ihnen schloss sich der Europarat an, als er die eingängige Melodie zur offiziellen Europahymne machte.

Karten für das Konzert können vorab in der Tourist-Information Wismar unter der Telefonnummer 03841/19433 sowie per E-Mail an die Adresse touristinfo@wismar.de käuflich erworben werden.