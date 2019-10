Klütz : Zeit als Ziel: Im Bulli durch Europa

Oliver Lück liest in Klütz aus seinem Bildband

von Onlineredaktion pett

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Seit 1996 reist Oliver Lück im Bulli durch Europa. Er ist Journalist und Geschichtensammler, Buchautor und Fotograf – eine gute Mischung: In seinem ersten Bildband nimmt er seine Leser mit auf eine überraschende, teils abenteuerliche Reise. Mit Hund und Bus. Auf der Suche nach Geschichten und Menschen, die sie zu erzählen wissen. Oliver Lück wird am 9. November im Literaturhaus Uwe Johnson in Klütz über „Zeit als Ziel“ reden.

Es sind Begegnungen und Erlebnisse in fast 30 Ländern. Es sind Eindrücke aus über 20 Jahren Recherchereisen. „Zeit als Ziel“ ist wie eine Schatztruhe – Oliver Lück hat sie mit Bildern und Geschichten gefüllt. Dabei sind es vor allem die einfachen Menschen, die diesen Flickenteppich ausmachen. Sie sind so unterschiedlich und einzigartig, aber gehören doch zusammen als Nachbarn – nicht bloß geografisch, vor allem emotional. Chilibauern im Baskenland, Entenmuschelfischer in Galicien, zu Besuch im letzten Urwald Europas oder auf entlegensten Inseln, wo gerade noch eine Hand voll Leute leben.

Der Abend soll zu einer Bilderreise durch Europa werden. Beginn ist um 19.30 Uhr, Eintritt zehn Euro.