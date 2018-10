Grevesmühlen : Zapfsäule geöffnet - Personal weg

Ehrlich währt am längsten.

von svz.de

26. Oktober 2018, 15:37 Uhr

Ein 61-jähriger Mann erschien gestern zu später Stunde bei der Polizei in Grevesmühlen und teilte den Beamten ein außergewöhnliches Anliegen mit. Er sei gerade an einer Tankstelle im Stadtgebiet gewesen und hätte dort seinen Pkw betankt. Als er dann bezahlen wollte, habe er festgestellt, dass die Tankstelle abgeschlossen war und sich offenbar kein Personal mehr vor Ort befand. Auch auf Klopfen und Rufen sei ihm nicht geöffnet worden, so der Mann. Um nun nicht in den Verdacht einer Straftat zu gelangen, habe er die Polizeidienststelle aufgesucht. Die Beamten unterrichteten den Tankstellenbetreiber über den Sachverhalt und dass der Mann, der seine Personalien hinterließ, die Tankrechnung am heutigen Tage begleichen werde.