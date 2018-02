Unfälle bei Groß Thurow und Reinhardtsdorf : Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen

Bei Reinhardtsdorf rutscht ein Auto von der Straße und bei Groß Thurow ein weiteres gegen einen Baum

von Manja Potts

25. Februar 2018, 18:00 Uhr

Der heftige Schneefall hat gestern zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen in Nordwestmecklenburg geführt. Zwischen Vietlübbe und Reinhardtsdorf rutschte ein Auto in den Graben. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Auf der B208 in Richtung Ratzeburg auf Höhe der Abfahrt nach Groß Thurow war ein Autofahrer zu schnell und rutschte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Auch hier blieb es beim Blechschaden

Auf der A 20 nahe Neukloster sind zwei Pkw zusammen gestoßen. Auch hier wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen kam in Richtung Rostock ein Auto von der Straße ab. Auch hier entstand Sachschaden.

Auf der B105 bei Naschendorf rutschte ein Autofahrer mit seinem Pkw von der Straße. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es

entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der Polizei hatte aus dem Bereich westlich von Wismar zwischenzeitlich eine Sicht von teilweise unter 30 Metern gemeldet. Die Räumfahrzeuge hatten selbst auf der A 20 Schwierigkeiten, der Schneemassen Herr zu werden. Einige Bundesstraßen waren mittags kaum geräumt. Autofahrer hatten Mühe, auf den glatten Straßen voranzukommen.

Als im Verlauf des Nachmittags der heftige Schneefall aufhörte, entspannte sich die Situation auf den Straßen der Region zunächst.