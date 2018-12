Wohnungseinbrecher durch aufmerksamen Nachbarn in Wismar gestellt

von svz.de

03. Dezember 2018, 06:27 Uhr

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr informierte ein Bewohner aus der Erwin-Fischer-Straße in Wismar die Polizei über einen Einbrecher. Zuvor hatte er bemerkt wie sich ein Mann über einen Balkon Zugang zu einer Nachbarwohnung im Erdgeschoss verschafft hatte. Der Täter hatte ein angelehntes Fenster genutzt um in die gegenwärtig nicht bewohnte aber möblierte Wohnung einzudringen. Dort hatte er sich bereits einen Fernseher und andere Gegenstände zum Abtransport auf dem Balkon bereitgelegt. Die Polizei konnte den 25-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.