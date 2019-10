Wismar: Zwei Papierkörbe und ein Pkw brannten

von svz.de

14. Oktober 2019, 14:07 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr wurde die Polizei über zwei brennende Papierkörbe am Fußweg zwischen dem Wonnemar und dem Weidendamm informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Berufsfeuerwehr Wismar die Brände bereits gelöscht. Der Schaden betrug mehrere Hundert Euro.

Ungefähr zur selben Zeit meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw, der in der Mühlengrube in Wismar abgestellt war. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und beschädigte einen weiteren Pkw in unmittelbarer Nähe. Die Schadenshöhe betrug 9000 EUR.

Im ersten Fall leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und im zweiten wegen Verdachts der Brandstiftung ein. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar (03841/203 0) zu wenden.