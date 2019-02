Wismar: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen

von svz.de

01. Februar 2019, 10:12 Uhr

Gesten Abend um 21:15 Uhr wurde die Polizei in Wismar in die Philipp-Müller-Straße, Ecke Friedrich-Wolff-Straße, gerufen. Vor Ort eingetroffen fanden die Beamten einen geschädigten 51-jährigen Mann, der oberflächliche Verletzungen aufwies und abwesend wirkte, vor. Aufgrund der vorgefundenen Situation und einzelner vom 51-Jährigen geäußerter Worte, die auf eine Wegnahme von Geld schließen ließen, bestand der Verdacht eines stattgefundenen Raubes. Der Geschädigte wurde in der Folge durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Eine anschließende Befragung des Mannes zum Tathergang konnte aufgrund seines augenscheinlich mental abwesenden Zustandes nicht erfolgen. Das Polizeihauptrevier Wismar und der KDD leisteten die Tatortarbeit und sicherten Spuren. Dabei fanden die Beamten im Rucksack des Geschädigten betäubungsmittelverdächtige Substanzen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kripo Wismar übernahm die Ermittlungen.