von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2019, 05:00 Uhr

Ums Thema Windkraft wird es in der kommenden Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen am Donnerstag, 24. Januar, um 18.30 Uhr gehen. Das Gremium tagt öffentlich im Beratungsraum 1 des Rathauses. Es geht um die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen in den Gemarkungen Questin und Sievershagen sowie zwei Anlagen in Questin und Büttlingen.