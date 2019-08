von svz.de

06. August 2019, 05:22 Uhr

Um den neuesten Stand zum Neubau der Turnhalle an der Regionalen Schule in Rehna geht es am Donnerstag, 8. August, um 17 Uhr im Amt Rehna. Dort findet die konstituierende Sitzung des Schulverbandes Rehna statt. Letzter Stand: Im August oder September sollte die neue Halle eröffnet werden, so Dirk Groth vom Bauamt Rehna im Februar gegenüber der SVZ.