Gadebusch : Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?

17. September 2019, 15:00 Uhr

Die Außenstelle Schwerin des Stasi-Unterlagen-Archivs bietet am Dienstag, 24. September, in Gadebusch einen Informationstag zum Thema Stasi-Unterlagen an.

Zwischen 13.30 und 18 Uhr beantworten Mitarbeiter der Behörde im Sitzungssaal des Rathauses alle Fragen zum Thema Aktennutzung und helfen bei der Antragstellung zur Akteneinsicht weiter. Wer den Anlass nutzen und vor Ort einen Antrag stellen möchte, wird gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen.

Ergänzend zur Bürgerberatung ist die Ausstellung „Die Stasi“ zu sehen, die durch thematische und biografische Zugänge das Wirken der Geheimpolizei in der DDR beleuchtet. Ein regionaler Zusatzteil geht speziell auf ihre Struktur und Arbeitsweise auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern ein.

Für Interessenten, die sich beruflich intensiver mit dem Thema Stasi befassen möchten, wird zudem ein breites Angebot an Informationsbroschüren, Kurzpublikationen und Unterrichtsmaterial bereitgestellt.