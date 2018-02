Blitzer in Wismar : Wer macht da Jagd auf wen?

Zufall oder eine witzige Aktion?

von Manja Potts

08. Februar 2018, 20:55 Uhr

Man kann ja von der Polizei halten was man will, aber Humor hat sie. Heute schickten sie über den Kurzmitteilungsdienst Twitter jedenfalls dieses Foto. Vorne das Schild „Vorsicht Jagd“, dahinter die Blitzer. Aufgenommen auf der B 208 kurz hinter der Autobahn-Anschlussstelle Wismar Mitte. Nun stellt sich uns die Frage: Wer macht da Jagd auf wen? Genau können wir das noch nicht rekonstruieren. Die Polizei jedenfalls behauptet, sie wäre es nicht gewesen. Aber wir bleiben dran an dieser mysteriösen Sache.