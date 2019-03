Wismar : Weitere Kfz-Zulassungsstelle

Einwohner aus Neukloster und Warin brauchen nicht mehr nach Grevesmühlen

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Was lange währt, wird endlich gut: Nach vielfachem Protest vor allem aus dem Ostteil des Nordwestkreises müssen die Bürger aus Warin, Neukloster, Ventschow und Neuburg zur Kfz-Zulassung bald nicht mehr bis nach Grevesmühlen. Und wenn es auch erst provisorisch ist: Ab 1. April wird eine Außenstelle der Kfz-Zulassung beim Jobcenter Nordwestmecklenburg in Wismar angeboten: Damit wird dem Bürgerwunsch entsprochen, für Nicht-Wismarer eine Zulassung auch in der Nähe der Hanse- und Kreisstadt zu haben. Hier können sich die Bürger an zwei Mitarbeiter des Landkreises in den Räumen des Jobcenters wenden. Geöffnet ist mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Schilder können vor Ort geprägt werden.

„Es freut mich besonders für die Bürgerinnen und Bürger des Ostteils unseres Landkreises, dass die Zulassungsstelle des Landkreises vorzeitig ihre Arbeit in Wismar aufnehmen kann. Mein Dank gilt hier auch dem Jobcenter und der Bundesagentur für die unkomplizierte Zusammenarbeit, die erst eine Umsetzung ermöglichte“, so Landrätin Kerstin Weiss.

Das Thema Zulassungsstelle in NWM brannte auch dem Vorsteher des Amtes Neukloster-Warin, Adolf Wittek, auf der Seele. „Seit Jahren müssen die Bürger aus Bibow oder Tüzen an Wismar vorbeifahren nach Grevesmühlen, um ihr Auto zuzulassen. Für die heutige Zeit ist das nicht mehr zeitgemäß“, so Wittek auf dem Wariner Neujahrsempfang. Im Zuge der 2011er-Kreisgebietsreform kam zu Nordwestmecklenburg die bis dahin kreisfreie Stadt Wismar hinzu. Doch die Wismarer Zulassungsstelle dürfen bisher nur Hansestädter nutzen. Daraufhin entgegnete die anwesende Landrätin Weiss in Warin: „Warten Sie den nächsten Kreistag ab!“

Das passierte nun am Mittwoch. Zur ortsnahen Versorgung der Einwohner im östlichen Kreisteil sieht der Landkreis Nordwestmecklenburg endlich eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde in Wismar vor. Dafür sollen Anfang 2020 Räumlichkeiten in der neu zu errichtenden Rettungswache in Nähe der Kreuzung B106/B208/L12 genutzt werden. Der Baubeginn an der Rettungswache ist noch in diesem Monat geplant.