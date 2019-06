von Michael Schmidt

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage stellt sich derzeit an einer Bushaltestelle in Törberhals. Dort ragt ein Holzpfahl, an dem gelbe Schilder befestigt sind, aus einem Papierkorb. Die Ortsnamen Vitense und Törber sind darauf zu lesen. Der Wegweiser hatte seine beste Zeit wohl schon hinter sich.