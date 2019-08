von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung kommen die Mitglieder des Zweckverbandes Radegast am Mittwoch, 21. August um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Holdorf zusammen. Verschiedene Posten sind zu besetzen. So steht die Wahl des Verbandsvorstehers sowie dessen Stellvertreter und weiterer Vorstandsmitglieder an.