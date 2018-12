grevesmühlen : Wahl in sieben Bereichen

Im Mai 2019 werden im Nordwesten 61 Kreistagsmitglieder gewählt

von Holger Glaner

07. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Für die im nächsten Jahr bevorstehenden Kreistagswahlen wird der Landkreis Nordwestmecklenburg in sieben Wahlbereiche aufgeteilt. Das hat der Kreistag auf seiner Sitzung in Grevesmühlen beschlossen. Die Wahl findet am 26. Mai 2019 statt. Für den Landkreis Nordwestmecklenburg sind 61 Kreistagsmitglieder zu wählen.

Die Wahlbereiche gliedern sich nachfolgend auf:

Wahlbereich 1: Hansestadt Wismar Ost

Wahlbereich 2: Hansestadt Wismar West

Wahlbereich 3: Amt Neukloster-Warin, Amt Neuburg, amtsfreie Gemeinde Ostseebad Insel Poel

Wahlbereich 4: Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Amt Klützer Winkel

Wahlbereich 5: Amt Grevesmühlen Land, amtsfreie Stadt Grevesmühlen

Wahlbereich 6: Amt Rehna, Amt Schönberger Land

Wahlbereich 7: Amt Lützow-Lübstorf, Amt Gadebusch

Die Einteilung des Kreisgebietes in sieben Wahlbereiche entspricht der zur Wahl des Kreistages vom 25. Mai 2014. hgl