Gadebusch : Volle Bibliothek beim Konzert

22. August 2019, 09:22 Uhr

Eine Gitarre, eine außerordentliche und starke Stimme sowie sehr persönliche, eigene Songs bringt der Sänger Tim Lothar aus Dänemark morgen um 20 Uhr in die Gadebuscher Bibliothek mit. „Ursprünglich Schlagzeuger, seit Jahren ein Blues-Gitarrist, Song-Schreiber und Sänger, hat er bereits jetzt für eine gewisse Intensität gesorgt, so dass das Konzert komplett ausverkauft ist und auch an der Abendkasse keine Karten erhältlich sein werden“, sagt Bibliotheksleiterin Martina Torner. Die Wärme des Sommers sorge ebenso für ein Raumklima, das leider keine weiteren Gäste zulasse.