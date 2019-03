Reinstorf : Vielleicht kommen jetzt die Störche

Auf dem Dreiseiten-Bauernhof in Reinstorf sollen zwei Nestmaste aufgestellt werden

von Onlineredaktion

01. März 2019, 21:06 Uhr

Der Ladekran wuchtet einen Betonmast durch die Luft auf die andere Seite des Fahrzeuges. Björn Sauer dirigiert den Mann an der Fernbedienung. Dieser legt den Mast auf zwei Heuballen ab. Es müssen noch Halterungen für den Storchenkorb angebracht werden. Die Männer versuchen, zwei Nistmaste für Störche auf dem Gelände des Storchenhofes Reinstorf aufzustellen, doch es gibt Schwierigkeiten...

Seit April 2003 lebt die Familie Dr. Reingard, Uwe und Björn Sauer auf dem Dreiseitenhof in Reinstorf bei Neukloster. Dieser Hof wird auch Storchenhof genannt und auf der Scheune gab es ein Storchennest. „Aber Störche hatten wir eigentlich hier nie“, bedauerte der Sohn des Hauses. „Nur einmal“, so erzählte er weiter, „das war im Jahr 2004, da war in Krassow ein Storch aus dem Nest gefallen und eine Krassower Familie hatte sich seiner angenommen. Als diese in den Urlaub fahren wollte, kam der Storch zu uns. Fredi hieß er und er hatte unser Nest auf dem Scheunendach angenommen. Nachdem er aber im Herbst in den Süden geflogen war, kam er nicht wieder. Das haben wir sehr bedauert.“Seitdem versucht die Familie Sauer immer wieder, den Störchen eine Nisthilfe anzubieten. Auch auf der zweiten Scheune wurde schon ein Nest montiert. Leider ohne Erfolg.

Am Freitag wurde nun ein weiterer Versuch gestartet. Zwei Betonmaste mit Anschlagwinkel als Nesthalterung sollten aufgestellt werden. „Zwei, damit die Eltern nach ihrer erfolgreichen Brut einen Rückzugsort haben“, meinte der junge Mann.

Das Aufstellen allerdings musste nun doch einige Tage verschoben werden, da der Kran nicht stark genug für die schweren Maste war. Jetzt soll ein stärkerer Kran diese Aufgabe in der kommenden Woche übernehmen. „Der Storch gehört einfach in unser Landschaftsbild von Mecklenburg und vielleicht haben wir ja nun mit dieser Aktion Glück und können endlich unseren Hof zurecht Storchenhof nennen“, hofft Björn Sauer.

Die Familie sät jedes Jahr Blühmischungen für Bienen aus, pflegt Hecken als Vogelniststätten und verzichtet auf Kunstdünger.