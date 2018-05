Gadebusch : Viel Live-Musik am morgigen Feiertag

Radegastaler und andere Bands in der Region zu hören

von Holger Glaner

09. Mai 2018, 21:00 Uhr

Christi Himmelfahrt – vor allem viele Männer freuen sich auf diesen Tag. Wird der gesetzliche Feiertag von vielen doch auch als Vater- oder Herrentag bezeichnet und entsprechend gefeiert. Und so dürfen sich Männer, aber auch Familien in Feiertagslaune auch zwischen Rosenow und Schlagsdorf auf einige Höhepunkte freuen. Auf dem Sportplatz in Rosenow startet der Tag um 10 Uhr, eine Stunde später geben sich die „Radegasttaler“ musikalisch die Ehre. Am Historischen Bahnhof in Gadebusch gibt es ab 11 Uhr Live-Musik mit Joe Green und in der Bauernstube Breesen freuen sich die Veranstalter auf viele Gäste. Beginn ist dort bereits um 9 Uhr. Und wen es ein paar Kilometer weiter zieht, der könnte sich das Ringreiten in Kastahn vormerken, das um 12.30 Uhr beginnt. Bereits ab 11.30 Uhr gibts es ein Platzkonzert der Blaskapelle der Feuerwehr Klütz.