Rehna : Verband fordert besseren Schutz vor Hochwasser

von Michael Schmidt

06. Dezember 2018, 10:03 Uhr

Mit dem Hochwasserschutz befassen sich heute Abend von 19 Uhr an die Rehnaer Stadtvertreter. Dabei geht es um einen vom Waser- und Bodenverband geforderten Gewässerausbau im Bereich Löwitz mit einer Gesamtlänge von 1920 Metern. Die Kosten werden auf mehr als 800 000 Euro geschätzt. Gebaut werden soll nur, wenn beantragte Förderungen gewährt werden. In diesem Fall würde sich der Eigenanteil der Kommune deutlich verringern. Das Planungsgebiet umfasst den Ortsteilbereich von Löwitz bis zum Übergang/Auslauf der bestehenden Rohrleitung an der Gemarkungsgrenze zu Rehna.