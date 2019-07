Wismar : Umweltpreis: Frist läuft ab

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Kreis Nordwestmecklenburg beabsichtigt, während seines Jahresempfanges im September zum sechsten Mal den Umweltpreis zu verleihen. Dafür können noch bis zum 19. Juli Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Institutionen und Kommunen Vorschläge einreichen an den Landkreis Nordwestmecklenburg, Büro der Landrätin, Postfach 1565, 23958 Wismar oder per E-Mail an landraetin@nordwestmecklenburg.de .