Stellshagen : Transporter strandet in einer Pfütze

Der Fahrer vertraute offensichtlich blind seinem Navigationsgerät

von Holger Glaner

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Das hatte sich der Fahrer dieses weißen Transporters sicher anders vorgestellt: Statt am Ziel seiner Reise landete der Mann mit seinem Fahrzeug in einer großen Wasserlache. Die Polizei von Nordwestmecklenburg nahm es mit Humor und verbreitete das Geschehene über den Kurznachrichtendienst Twitter im Internet. Dort heißt es, dass die Kollegen aus dem Polizeirevier Grevesmühlen für ihren Einsatz wohl ein kleines Ruderboot hätten brauchen können: „Der Fahrer des Transporters folgte strikt seinem Navi und ,strandete’ in dieser grooooßen Pfütze zwischen Goldbeck und Stellshagen. Die Freiwillige Feuerwehr Klütz konnte das Fahrzeug samt Fahrer rausziehen.“