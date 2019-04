Grevesmühlen : Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers

Ein Traktorfahrer wollte gerade links abbiegen und bemerkte das Motorrad zu spät - es kam zum Zusammenstoß.

02. April 2019, 06:45 Uhr

Am Montag ereignete sich am Ortsausgang von Gevesmühlen auf der Landesstraße 3 in Richtung Klütz ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Kradfahrer zunächst schwer verletzt wurde.

Nach jetzigem Ermittlungsstand überholte der Kradfahrer mehrere Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer eines Traktors war im Begriff nach links auf eine Ackerfläche abzubiegen. Dabei bemerkte er den herannahenden Kradfahrer zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer verstarb in der Universitätsklinik Lübeck. Die genauen Umstände des tödlichen Verkehrsunfalls werden durch die Polizei ermittelt.