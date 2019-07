Rehna : Tews und Weber als Vorsitzende bestätigt

von Michael Schmidt

Knapp zwei Monate nach der Kommunalwahl sind in Rehna weitere Personalentscheidungen getroffen worden. So wählten die Mitglieder des Umweltausschusses Christian Tews von der Alternativen Wählergemeinschaft erneut zu ihrem Vorsitzenden. An seiner Seite wird er die Stellvertreter Hans-Eckhard Lüth von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Vitense und Eva Doßmann von der Freien Bürgergemeinschaft haben. Alle drei Kommunalpolitiker waren einstimmig und ohne Enthaltung gewählt worden.

Ein Haken wurde inzwischen auch hinter dem Posten des Vorsitzenden des Bau- und Ordnungsausschusses gesetzt. Diese Funktion wird erneut Marco Weber von der Alternativen Wählergemeinschaft ausfüllen. Zu seinen Stellvertretern wählten die Ausschussmitglieder Steffen Kasper von der Wählergemeinschaft Löwitz und Thomas Liesche von der CDU. Sie erhielten bei der Wahl keine Nein-Stimmen. Es gab drei Enthaltungen.