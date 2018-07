Bei Jesendorf : Suche nach Vermisstem im Pröbbower See fortgesetzt

Die Suche nach dem seit Montagabend vermissten Schwimmer in der Nähe von Jesendorf ist heute fortgesetzt worden.

von erge, Marek Majewsky

16. Juli 2018, 19:10 Uhr

Seit Montagabend wird ein Mann vermisst, der im Pröbbower See untergegangen sein soll. Gegen 18.30 Uhr erreichte die Meldung die Einsatzkräfte. Der Vermisste wollte in dem Angelgewässer baden, war dann verschwunden, ein Begleiter alarmierte die Polizei. Einsatzleiter Stephan Buchs von der Wariner Feuerwehr forderte die Tauchergruppe der DLRG Zarrentin an.

Der Chef der Wariner Feuerwehr Timo Untrieser suchte mit dem Boot das Gewässer nach dem Vermissten ab. Die Wassergefahrengruppe Wismar kam mit dem großen Boot nicht zum Einsatz, weil das Ufer zu dicht mit Schilf bewachsen ist.

Die Suche ist heute fortgesetzt worden. Seit den Morgenstunden suchten mehrere Rettungskräfte mit Schlauchboote und Taucher nach dem vermissten 38-Jährigen, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Sonargerät im Einsatz. An Land seien der Hund und die Kleidung des Vermissten gefunden worden. Bereits am Montag seien Rettungskräfte mit einem Hubschrauber, Booten und Tauchern im Einsatz gewesen, mussten die Suche jedoch gegen Mitternacht abbrechen.