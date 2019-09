Gross Brütz : Stummfilm in der Kirche

Nosferatu wird mit Lifemusik unterlegt

von Onlineredaktion pett

25. September 2019, 05:00 Uhr

Den Stummfilmklassiker „Nosferatu“ kennt fast jeder. Die erste Verfilmung des Dracula-Vampir-Themas schockte im Jahr 1922 die Zuschauer. Anders als damals üblich wurde nicht im Studio, sondern an Originalschauplätzen gedreht: In der Slowakei, in Lübeck und ganz in der Nähe, in Wismar. Den restaurierten Film von Friedrich Wilhelm Murnau gibt es schon lange auf DVD, unterlegt mit klassischer Filmmusik aus den 1920er-Jahren. Wer jedoch am 27. September um 20 Uhr in die Groß Brützer Kirche kommt, wird den Film ganz anders und ganz einmalig erleben: Mit Musik, die in eben diesem Moment im Kopf von Reinhard Lippert entsteht. Der Schweriner Komponist, Musiker und Musikpädagoge arbeitet schon zum fünften Mal mit dem Filmklub Groß Brütz zusammen. In den vergangenen Jahren wurden vier Werke des wohl bekanntesten Stummfilmregisseurs Fritz Lang wenn auch nicht filmisch, so doch musikalisch in Groß Brütz in der Version von Reinhard Lippert uraufgeführt. Und nun „Nosferatu“. Für Lippert ist es ein „Psychodrama um einen Getriebenen“. „Man fragt sich, warum ist er so geworden ist? Mich beschäftigt die Rätselhaftigkeit, das Spannungsfeld zwischen Mensch und Monster“, beschreibt der Komponist sein Empfinden. Die Bilder im Film, nicht zuletzt die vertrauten in Wismar, sind für ihn wie eine Gemäldegalerie. „Diese Langsamkeit und die Suggestion dieser Bilder faszinieren mich, ich will ihnen meinen Klang verleihen.“