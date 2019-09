Friedrichshagen : Starke Stücke in der Kirche

Kontroverse Filme zum 8. Mal auf der Leinwand

von Onlineredaktion pett

13. September 2019, 05:00 Uhr

Zum 8. Mal bringt die Reihe „Starke Stücke – Berührt und diskutiert“ emotional berührende und kontroverse Filme auf die Leinwand und ins offene Gespräch.

Zu erleben ist diesmal der Film „Wie im Himmel“ am Donnerstag, dem 19.September, um 19 Uhr in der Kirche Friedrichshagen.

Die Reihe „Starke Stücke –

Berührt und diskutiert“ bringt von Anfang August bis Mitte November Filme in alte

Dorfkirchen in Mecklenburg-

Vorpommern – und in die

Diskussion.

Der Film „Wie im Himmel“

erzählt von einem Musiker, dessen Lebenstraum sich erfüllt, als er nach langer Irrfahrt lernt, die Menschen und sich selbst zu lieben. Ein mitreißender und humorvoller Film über die Umwege zum Glück, ein vielstimmiges und gefühlvolles Meisterwerk.

Der Eintritt ist frei – es wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.