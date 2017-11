Enttäuschung in Gadebusch : Stammzellen-Aktion bleibt fast ungenutzt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Peter Täufel

erstellt am 08.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Die für den kommenden Sonntag im Alpincenter Wittenburg geplante Registrierungsaktion der DKMS für André Gieske aus Gammelin (die SVZ berichtete mehrfach) stößt in der Region Gadebusch, Rehna und Lützow bisher auf recht wenig Resonanz: „Bisher haben sich erst zwei Personen aus Gadebusch bei uns angemeldet“, ist die Mitarbeiterin von Flaegel Reisen, Karin Bull, etwas enttäuscht. Immerhin stellt das Gadebuscher Busunternehmen kostenlos ein Fahrzeug zur Verfügung, um potentielle Spender am Sonntag, den 12. November von Gadebusch, Rehna und Lützow aus in die Skihalle nach Wittenburg und wieder zurück zu bringen. „Bis zum Freitag, den 10. November kann man sich noch bei uns von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 03886/3233 anmelden, um mitgenommen zu werden“, so Karin Bull. Man werde aber auch keinen Kurzentschlossenen stehen lassen, der sich noch am Sonnabend über den Taxiruf unter der gleichen Nummer meldet, versichert die Mitarbeiterin des Busunternehmens.

Für Anne Busack ist das sehr ernüchternd. Die 30-Jährige aus Dragun hat gemeinsam mit der DKMS diese Suche nach einem geeigneten Spender und dem Einwerben von Geldmitteln für die Registrierungsaktion organisiert, hat Unternehmen wie die Bäckerei Klug, Flaegel Reisen oder Lemmis Digitaldruck als unterstützende Sponsoren gewonnen. „Ich habe André vergangenes Jahr im Krankenhaus in Schwerin bei der Chemo kennengelernt. Mir hat glücklicherweise eine Stammzellspende von meiner Schwester geholfen, die Krankheit zu besiegen“, erklärt sie den Grund ihres Engagements. Dieses Glück hatte der Gammeliner bisher nicht. Anne Busack selbst kann derzeit auch nicht weiter helfen – sie befindet sich bei einer Reha-Maßnahme in Boltenhagen.

Immerhin eine positive Nachricht gibt es doch zu vermelden: Die komplette Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wittenburg will sich am Sonntag von 10 bis 15 Uhr registrieren lassen.