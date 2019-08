Wismar : Stadtwette wird verkündet

von svz.de

03. August 2019, 05:00 Uhr

Nun wird es auch für Wismar spannend. Am 12. August wird um 11.30 Uhr vor dem Rathaus die Stadtwette im Rahmen der NDR Sommertour verkündet. Mit dem Schwedenfest kommt die Sommertour am 17. August dann nach Wismar. Hier muss die Hansestadt die sogenannte Stadtwette gewinnen, um 1000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen. Leif Tennemann übergibt als prominenter Wettpate die Aufgabe für die Stadtwette an Bürgermeister Thomas Beyer.