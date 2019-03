Rehna : Stadtvertreter erhalten Ehrennadeln

Städte- und Gemeindetag würdigt langjähriges Engagement von Wolfgang Illgen und Alfred Böttcher

von Michael Schmidt

22. März 2019, 20:00 Uhr

Nach dem Thandorfer Ralph Jennes ist ein weiterer Kommunalpolitiker für sein 30-jähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. So erhielt Wolfgang Illgen während der Stadtvertretersitzung in Rehna eine Ehrennadel und Urkunde des Städte- und Gemeindetages. Illgen ist seit 1989 in der Kommunalpolitik tätig, war zehn Jahre Bürgermeister von Nesow. Nach dessen Anschluss an Rehna im Jahre 2014 ist Wolfgang Illgen Stadtvertreter und Mitglied des Amtsausschusses. Ebenfalls mit der Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages ausgezeichnet wurde Alfred Böttcher. Seit 1994 gehört er der Rehnaer Stadtvertretung an und war in mehreren Ausschüssen tätig. In 25 Jahren habe er nie ein Blatt vor dem Mund genommen, sagte Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg bei der Ehrung.