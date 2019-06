Rehna : Sportlich durch die Ferien

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Rehnaer Sportverein bietet in den Sommerferien mehrere Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Dabei können sie zum Beispiel auf den Sportanlagen am Benziner Weg an Schnupperkursen im Tennis, Volleyball, Fußball und Tischtennis teilnehmen. Das kündigte Grit Luschnat vom Vorstand des Rehnaer Sportvereins an. Darüber hinaus wird die Abnahme des deutschen Sportabzeichens angeboten. Das Programm im Einzelnen: Tennis am 3. und 17 Juli von 16 bis 17 Uhr, Volleyball am 12. und 26. Juli von 15.30 bis 17 Uhr, Fußball am 18. Juli von 16 bis 17.30 Uhr, Tischtennis am 31. Juli und 7. August von 15 bis 17 Uhr.

Darüber hinaus können Ferienkids am 9. Juli von 14 bis 16 Uhr im Hotel Stadt Hamburg kegeln. Turnschuhe mit glatter Sohle sind mitzubringen. Der Sportverein bitte bei beabsichtigter Teilnehme um Anmeldung. Diese ist per Mail mit der Adresse veranstaltungen@rehnaer-sv.de möglich.