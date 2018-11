Grevesmühlen : Spatenstich für neues Wohngebiet

von mica

14. November 2018, 10:04 Uhr

Die ehemalige Kreisstadt Grevesmühlen schafft Platz für ein weiteres Wohngebiet. Insgesamt neun Baugrundstücke sollen dort entstehen. Offizieller Spatenstich in dem Wohngebiet B-Plan 41 in Neu-Degtow ist am Freitag, 16. November, um 11 Uhr. Nach Angaben der Stadt Grevesmühlen gibt es bereits erste Interessenten, die dort ihr Eigenheim bauen wollen. Die Erschließung des Wohngebiets liegt in den Händen der Grothe Bau GmbH & Co. KG Lübeck.