Timmendorf : Spatenstich für den Breitband-Ausbau

Auf der Insel Poel wird der symbolische Akt für das Millionen-Projekt am 26. April vollzogen

von svz.de

06. März 2019, 21:52 Uhr

Ein Jahr nach dem Zuschlag für den Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg soll am 26. April in Timmendorf auf der Insel Poel der symbolische erste Spatenstich erfolgen. Das kündigte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch an. „Wir freuen uns ganz besonders auf diesen Termin und die Fortführung unseres Projekts, das mit dem ersten Spatenstich immer greifbarer wird. Den Ausbau des schnellen Internets in Nordwestmecklenburg voranzutreiben, stellt eine der wichtigsten Aufgaben für uns dar“, so Landrätin Kerstin Weiss. Den Zuschlag für den Breitbandausbau hatte die Wemacom Breitband GmbH im April 2018 erhalten. Seitdem standen Mitarbeiter des Unternehmens und der Wemag Bürgern und deren Vertretungen auf zahlreichen, Veranstaltungen in den Gemeinden Rede und Antwort. Aktuell erarbeiten die Wemacom und der Landkreis Nordwestmecklenburg die Feinplanung für den Ausbau.

Insgesamt 190 Millionen Euro werden für den Ausbau des Glasfasernetzes an Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln zur Verfügung gestellt. 178 Millionen Euro sind davon nun veranschlagt worden, um das Netz im Landkreis Nordwestmecklenburg ausbauen zu können. Bei der bisherigen Bedarfsanalyse wurde festgestellt, dass etwa 41 000 von insgesamt 60 000 Haushalten in 81 Gemeinden des Landkreises förderfähig sind.