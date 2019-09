Wismar : Sozialberatungen in Nordwestmecklenburg

von Onlineredaktion pett

11. September 2019, 05:00 Uhr

Der Sozialverband bieten in der kommenden Woche wieder kostenlose allgemeine Sozialberatungen in Nordwestmecklenburg an.

Am Montag, dem 16. September, erhalten Ratsuchende von 13 bis 15 Uhr im Beratungsraum des Museums- und Vereinshauses (Am Kirchplatz 5) in Grevesmühlen Antworten auf Fragen zum Beispiel zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung und Pflegeleistungen.

Am Dienstag, dem 17. September, findet von 11 bis 12 Uhr in Neukloster beim Pflegedienst Gießler in der Hauptstraße 12 eine VdK-Sozialsprechstunde statt.

In Wismar widmet sich der VdK am Mittwoch, dem 18. September, von 10 bis 11.30 Uhr in der Median-Klinik in der Ernst-Scheel-Straße 28 sozialen Themen und Problemen.

Der Sozialverband VdK Deutschland ist mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands und gilt als Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber der Politik. Alle Bürger werden kostenlos beraten.